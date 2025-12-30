Саратовцам рассказали, какие орехи могут быть полезны и опасны для здоровья

Врач-диетолог Наталья Мизинова в разговоре с NEWS.ru посоветовала с осторожностью относиться к кешью.

Она отметила, что эти орехи перед продажей проходят серьёзную технологическую обработку, что снижает их полезные свойства.

Специалист рекомендует отдавать предпочтение необработанным кедровым и грецким орехам в скорлупе и самостоятельно их колоть.

«Я советую приобретать орехи в цельном виде. Это гарантирует их натуральность», — подчеркнула диетолог.

Суточная норма составляет около 30 граммов — это примерно горсть, которая укладывается в дневной калораж и хорошо насыщает.

Алиса Эай