18-летней саратовчанке грозит штраф до 500 тысяч рублей за запрещённое дропперство

В Саратове полиция раскрыла схему с «дропперством».

18-летняя жительница Октябрьского района, желая быстро заработать, стала фигуранткой двух уголовных дел.

По данным уголовного розыска, в октябре девушка передала незнакомцу свою банковскую карту и доступ к мобильному банку, получив за это 9 тысяч рублей. Вскоре на её счёт поступили 40 тысяч рублей, которые оказались средствами, похищенными у жителя другого региона.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Ей грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трёх лет. Дополнительно суд оштрафовал её на 30 тысяч рублей по статье КоАП за передачу данных для авторизации.

Полиция предупреждает: предложения «лёгких денег» за передачу карт или переводы фактически делают человека соучастником преступления.

Алиса Эай