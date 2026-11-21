В Саратовской области определили 19 школ и 4 детских сада для капремонта в 2027 году.

Об этом 21 ноября сообщили сторонники председателя Госдумы Вячеслава Володина.

В перечень вошло 19 школ, в том числе гимназия № 2 и школа № 82 в Саратове, школа №2 в Аркадаке, школа №2 в Балакове, второе здание гимназии имени Ю.А. Гарнаева и школа № 11 в Балашове. Также в план включены четыре детских сада: №30 и №196 в Саратове, «Звёздочка» в Аткарске и № 30 «Сказка» в Вольске.

Ранее было принято решение о выделении средств на завершение строительства образовательных учреждений и капремонт в регионе.