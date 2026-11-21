Фиктивная жена погибшего бойца СВО похитила из госбюджета 8,1 млн рублей.

В Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении четырёх местных жителей, обвиняемых в мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в ноябре 2024 года фигуранты организовали схему «чёрной вдовы». Чтобы похитить выплаты, положенные участникам СВО, они оформили фиктивный брак между участницей преступной группы и военнослужащим из Балаковского района. После гибели мужчины в ходе спецоперации фиктивная жена получила 8,1 млн рублей страховых и социальных выплат — деньги поделили между всеми фигурантами.

Противоправная деятельность выявлена совместно следователями регионального СУ СК и сотрудниками УФСБ России по Саратовской области. Материалы дела переданы в суд.

Отметим, что в Госдуму внесён законопроект об уголовном наказании для «чёрных вдов», заключающих фиктивные браки с участниками СВО.