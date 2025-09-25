Саратовцам рассказали, когда можно обойтись без репетитора

Даже если все знакомые нанимают детям репетиторов, это не значит, что без них не получится хорошо учиться и сдавать экзамены.

Госуслуги приводят примеры ситуаций, когда можно помочь ребенку другими способами.

Подготовка к школе

Ребенок готов идти в первый класс, когда запоминает сказанное, способен следовать инструкциям и просить о помощи. Научите этому. А чтение, счет и письмо можно освоить уже в школе.

Резкое снижение успеваемости

Понаблюдайте за ребенком и обсудите возможные причины. От усталости может помочь более ранний отход ко сну, а при проблемах с одноклассниками — школьный психолог.

Подготовка к ВПР, ОГЭ или ЕГЭ

Многие учителя разбирают задания экзаменов прошлых лет на уроках. А в интернете есть бесплатные тренажеры для подготовки.

Двойка за год

Летом можно перечитать учебник в спокойной обстановке. И разобрать сложные темы по бесплатным обучающим видео из интернета. А осенью дважды будет шанс исправить двойку.

Когда без репетитора сложно

Подготовка к олимпиадам

У каждой свои особенности, а задания отличаются год от года. Чтобы занять призовое место, часто недостаточно самостоятельно решать варианты прошлых лет. А репетитор, который специализируется на олимпиадах или сам в них побеждал, может помочь.

Подготовка к поступлению в определенную школу или вуз

У внутренних экзаменов и творческих конкурсов своя специфика. Заданий прошлых лет часто нет в доступе. Можно попробовать найти репетитора среди преподавателей учебного заведения и тех, кто уже там учится.

Если у репетитора статус ИП или он официально работает в образовательной организации, за оплату занятий можно оформить налоговый вычет.

Подготовила Ольга Сергеева