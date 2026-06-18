Саратовцам с льготами рассказали, когда можно взять отпуск за свой счет

Отпуск за свой счет, или неоплачиваемый отпуск, может быть предоставлен работнику по различным причинам, включая семейные обстоятельства.

Однако важно понимать, что в большинстве случаев такой отпуск предоставляется с согласия работодателя. Тем не менее, существуют ситуации, когда работодатель не имеет права отказать работнику в предоставлении отпуска.

Основные случаи, когда отпуск за свой счет обязателен:

Регистрация брака: Работник имеет право на отпуск до пяти дней для регистрации своего брака. Рождение ребенка: Отец может взять до пяти дней отпуска в связи с рождением ребенка. Похороны близкого родственника: Работник может взять до пяти дней отпуска для организации похорон.

Также некоторые категории работников имеют право на дополнительные дни отпуска за свой счет:

Работающие пенсионеры: могут взять до 14 дней в году.

Работники с инвалидностью: имеют право на до 60 дней в году.

Родители, супруги и дети военнослужащих:

Для ухода за раненым военнослужащим — до 35 дней в году.

В случае гибели военнослужащего — до 14 дней в году.

Для получения дополнительного отпуска за свой счет работник должен подать заявление, в котором указываются даты начала и окончания отпуска, а также причина его предоставления.

К заявлению можно приложить подтверждающие документы, такие как свидетельство о рождении ребенка или другие справки, в зависимости от ситуации.

Ольга Сергеева