Тонна мяса краба в Саратове оказалась лососем в тесте

В Саратовской области пресекли схемы незаконного оборота продукции через систему «Меркурий».

На заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции обсуждались результаты проверок, проведенных Россельхознадзором.

Временно исполняющий обязанности руководителя саратовского Россельхознадзора Джамбул Исмагулов доложил о выявленных схемах, связанных с использованием системы «Меркурий».

За год специалисты Россельхознадзора пресекли несколько фактов фиктивного доступа, что позволило ввести в оборот более 12 тонн рыбной продукции без подтверждения её происхождения и безопасности. В частности, было установлено, что от имени одной из саратовских компаний была оформлена 1 тонна «мяса краба», которое на самом деле было произведено из 2,6 кг лосося в тесте.

В результате проведенных проверок было аннулировано 8 документов на общую сумму 21 тонна продукции, а также отстранено 7 уполномоченных лиц, причастных к нарушениям. Эти меры направлены на улучшение контроля за качеством и безопасностью продовольственных товаров в регионе.

Комиссия продолжит работу по выявлению и пресечению подобных схем в будущем, чтобы обеспечить защиту прав потребителей и повысить уровень доверия к продовольственным товарам на рынке.

Ольга Сергеева