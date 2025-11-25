Саратовцам рассказали, когда родителям нужен нотариус

В некоторых ситуациях не обойтись без нотариуса.

Госуслуги приводят несколько примеров, когда нотариальное удостоверение обязательно.

Ребенок выезжает за границу без родителей

Один из родителей должен оформить у нотариуса согласие на выезд. Для оформления визы может потребоваться документ от обоих — это нужно уточнить в консульстве.

Когда ребенок едет с одним из родителей, усыновителем, опекуном или попечителем и в путешествии по России — согласие для выезда не нужно.

Дарение недвижимости

Даже между близкими родственниками. Нотариус может сразу направить договор в Росреестр для регистрации перехода права собственности.

Брачный договор

Меняет режим общей собственности. Заключить, изменить и расторгнуть договор — у нотариуса, до свадьбы или в любое время после регистрации брака.

Соглашение об алиментах

В нем устанавливается размер алиментов — фиксированная сумма или доля от дохода родителя. Соглашение подписывается обоими родителями, удостоверяется нотариусом и имеет силу исполнительного документа.

Продажа долей в жилье

Если не все участники долевой собственности участвуют в договоре или доля принадлежит ребенку.

Согласие супруга

Требуется для сделок с общим имуществом, например при оформлении ипотеки или договора залога.

Завещание

Его можно изменить или отменить в любое время — также у нотариуса.

Подтверждение верности копий документов

Например, свидетельства о рождении или о браке.

Подготовила Ольга Сергеева