В Саратове наградили победителей областного конкурса «Память сильнее времени»

В историческом парке «Россия – моя история» прошла торжественная церемония награждения победителей областного творческого конкурса «Память сильнее времени» — «Ратный путь к Победе».

В этом году конкурс был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Учащиеся общеобразовательных школ со всей области представили на суд жюри более 1800 рисунков и 4200 сочинений. В течение месяца конкурсная комиссия проводила тщательный отбор, по итогам которого были определены лучшие творческие работы.

Церемония награждения прошла в праздничной атмосфере. Победителям вручили ценные подарки, медали и благодарности.

В мероприятии принял участие представитель министерства Олег Ткачев. Он поблагодарил организаторов конкурса, школьных педагогов, родителей и участников за большое внимание к вопросам сохранения исторической памяти, бережное отношение к подвигам предков и преемственность поколений.

Конкурс проводился региональным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» в рамках социального проекта, получившего поддержку по итогам проведения областного конкурса грантов. Об этом сообщает ТГ-канал «Политика и общество».

Подготовила Ольга Сергеева