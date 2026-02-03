Саратовцам рассказали, кому положена повышенная страховая пенсия по старости после юбилея

Саратовских пенсионеров проинформировали о праве на автоматическое повышение пенсии в 80 лет.

Пенсионеры Саратовской области, достигшие 80-летнего возраста, получают право на автоматическое увеличение фиксированной части своей страховой пенсии по старости. Данная норма закреплена федеральным законодательством и применяется без подачи дополнительных заявлений.

Согласно разъяснениям, с момента исполнения 80 лет фиксированная выплата к пенсии удваивается. Вместе с установленной надбавкой на уход её базовая сумма составляет 20 583 рубля 24 копейки. К этой сумме прибавляется переменная часть, рассчитанная исходя из накопленных пенсионных коэффициентов (ИПК) гражданина. Перерасчёт происходит автоматически в месяце, следующем за месяцем юбилея.

Важное уточнение: данная мера повышения действует только для страховых пенсий по старости и не распространяется на получателей социальных пенсий.

Ольга Сергеева