В Саратовской области температура воздуха упадет ниже минус 30 градусов

Саратовскую область снова ждут сильные морозы, превышающие сезонные нормы.

О погодной аномалии жителей региона проинформировало МЧС России через систему экстренных оповещений.

Согласно сообщению, с 3 по 7 февраля среднесуточные температуры будут в среднем на 9 градусов ниже обычных для этого времени значений.

По прогнозу Приволжского гидрометцентра, в четверг, 4 февраля, ожидается переменная облачность, осадков практически не предвидится. Ветер западный, 3-8 м/с.

Ночью температура составит -25…-30°C (в отдельных районах до -20°C), днём воздух прогреется до -15…-20°C. В ночь на пятницу, 5 февраля, похолодает вновь — до -30°C.

Ольга Сергеева