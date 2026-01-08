Саратовцам рассказали, куда сдать ёлку после новогодних праздников

Экологический центр «Экологизатор» в Саратове организовал прием живых новогодних деревьев для последующей утилизации в рамках всероссийской акции «Ёлковорот».

Горожане могут принести использованные ели, пихты или сосны по адресу: улица Аэропорт, дом 42. Сдача возможна в специально назначенные дни: 9, 15 и 18 января.

Перед сдачей необходимо полностью освободить дерево от всех украшений, включая игрушки, гирлянды, мишуру и подставку. Переработанная древесина будет использована для производства щепы или компоста.

Алиса Эай