Водитель «Ауди» получил смертельные травмы в ДТП с «Газелью» под Саратовом

В Красноармейском районе Саратовской области в результате дорожно-транспортного происшествия 8 января погиб человек.

Информация об инциденте поступила от регионального управления ГАИ.

По предварительным сведениям, в 09.15 в районе поворота на центр муниципалитета произошло столкновение автомобиля «Газель» и легкового транспортного средства «Ауди». За рулем первого находился 39-летний водитель, вторым управлял 27-летний мужчина.

Водитель легковой машины скончался на месте аварии. Управлявшего «Газелью» доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Обстоятельства случившегося в настоящее время уточняются.

Ольга Сергеева