Саратовцам рассказали о безопасном поведении во время угрозы атаки украинских БПЛА

Ночью 4 июля в регионе была официально объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

Глава области Роман Бусаргин сообщил об этом в социальных сетях, отметив готовность экстренных служб и возможную работу систем оповещения.

Власти напоминают жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности:

Если вы находитесь дома:

Укройтесь в помещении без окон между несущими стенами — коридоре или ванной комнате.

Держитесь подальше от стекол.

Не пользуйтесь лифтом во избежание опасных ситуаций.

Если вы на улице или в автомобиле:

Немедленно проследуйте к ближайшему укрытию.

Подойдут капитальные здания, подземные паркинги или переходы.

При необходимости звоните по номеру 112.

Саратовцам также напоминают об ответственности за распространение фото- и видеоматериалов, фиксирующих работу систем ПВО или последствия воздушных атак. Подобные действия могут повлечь административную ответственность, как и игнорирование официальных распоряжений властей.

Ольга Сергеева