Саратовцам рассказали о безопасном поведении во время угрозы атаки украинских БПЛА

Ночью 4 июля в регионе была официально объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.
Глава области Роман Бусаргин сообщил об этом в социальных сетях, отметив готовность экстренных служб и возможную работу систем оповещения.
Власти напоминают жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности:
Если вы находитесь дома:
- Укройтесь в помещении без окон между несущими стенами — коридоре или ванной комнате.
- Держитесь подальше от стекол.
- Не пользуйтесь лифтом во избежание опасных ситуаций.
Если вы на улице или в автомобиле:
- Немедленно проследуйте к ближайшему укрытию.
- Подойдут капитальные здания, подземные паркинги или переходы.
- При необходимости звоните по номеру 112.
Саратовцам также напоминают об ответственности за распространение фото- и видеоматериалов, фиксирующих работу систем ПВО или последствия воздушных атак. Подобные действия могут повлечь административную ответственность, как и игнорирование официальных распоряжений властей.
Ольга Сергеева