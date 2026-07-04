Саратовцам рассказали о безопасном поведении во время угрозы атаки украинских БПЛА

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Новости Саратова
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ИИ

Ночью 4 июля в регионе была официально объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

Глава области Роман Бусаргин сообщил об этом в социальных сетях, отметив готовность экстренных служб и возможную работу систем оповещения.

Власти напоминают жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности:

Если вы находитесь дома:

  • Укройтесь в помещении без окон между несущими стенами — коридоре или ванной комнате.
  • Держитесь подальше от стекол.
  • Не пользуйтесь лифтом во избежание опасных ситуаций.

Если вы на улице или в автомобиле:

  • Немедленно проследуйте к ближайшему укрытию.
  • Подойдут капитальные здания, подземные паркинги или переходы.
  • При необходимости звоните по номеру 112.

Саратовцам также напоминают об ответственности за распространение фото- и видеоматериалов, фиксирующих работу систем ПВО или последствия воздушных атак. Подобные действия могут повлечь административную ответственность, как и игнорирование официальных распоряжений властей.

Ольга Сергеева