Бензин АИ-98 в Саратовской области стал одним из самых дорогих в России летом

Летом 2026 года наблюдается значительный рост цен на автомобильное топливо по всей России.

Только за последнюю неделю июня средняя цена бензина выросла на 2,09 рубля, достигнув отметки 71,2 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало еще существеннее — на 2,15 рубля до 82,93 рубля за литр. Особенно заметен рост цен на высокооктановые марки: АИ-92 вырос на 2,13 рубля (до 67,54 руб./л), АИ-95 – на 2,09 рубля (до 73,2 руб./л), а АИ-98 – на 1,13 рубля (до 96,51 руб./л). Ситуация существенно различается по регионам.

В Саратовской области зафиксирован один из самых высоких показателей роста цен, особенно на марку АИ-98 (+7,55 рубля), что делает регион одним из лидеров по дороговизне этого вида топлива после Севастополя, Крыма и Тывы.

Интересно отметить разнонаправленную динамику: в большинстве регионов цены растут, но в Москве и Московской области зафиксировано снижение цен. По данным правительства и экспертов, основными факторами роста являются перебои в работе НПЗ, рост оптовых цен на Петербургской бирже и ограничения предложения при высоком спросе.

Для стабилизации ситуации Правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина, что несколько стабилизировало рынок, но не решило проблему полностью. ФАС продолжает проверки деятельности топливных компаний.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин связывает ситуацию с ажиотажным спросом, введя лимит на продажу бензина — 30 литров на машину до 15 июля. Правительство предпринимает шаги для сдерживания роста цен: запрет экспорта бензина, соглашения с нефтяными компаниями об объемах поставок на внутренний рынок и обязательства удерживать розничные цены на уровне инфляции.

Эксперты РИА Новости отмечают, что несмотря на номинальный рост цен, доступность бензина для населения зависит от соотношения стоимости к заработной плате, которая растет во многих регионах.

Ольга Сергеева