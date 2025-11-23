Саратовцам рассказали о донорстве костного мозга

В Саратове федеральные и региональные эксперты в области донорства костного мозга приняли участие в мастер-классе «Донорство КМ».

Спикеры из Санкт-Петербурга представили участникам подробный разбор процесса донации стволовых клеток и костного мозга, поделились ценным опытом.

Инициатива АНО «Донор Волга», поддержанная Фондом президентских грантов, направлена на повышение осведомленности о донорстве крови и костного мозга в пяти регионах Поволжья, — сообщает ТГ-канал «Политика и общество».

Подготовила Ольга Сергеева