Саратовцы креативно поделились опытом преодоления зависимости

Центр психологической помощи «Грани Жизни» провел необычную встречу, посвященную вопросам преодоления зависимости.

Как сообщает ТГ-канал «Политика и общество», творческий формат объединил две точки зрения: участник программы реабилитации поделился личной историей борьбы с зависимостью, а его друг, ведущий здоровый образ жизни, рассказал о важности поддержки близких в сложных ситуациях.

Личный опыт возвращения к трезвой жизни участники мероприятия выразили через авторские стихи и песни.

Встреча прошла в рамках социального проекта «Вокруг близких», который реализуется при грантовой поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.

Ольга Сергеева