Саратовцам рассказали о халяльных деньгах

В Саратове прошел ликбез по халяльным финансам.

Возможен ли лизинг и займы по шариату — эти и многие другие вопросы были разобраны на встрече специалистов по исламским финансам с прихожанами Саратовской Соборной мечети в минувшую субботу, 18 октября.

Своими знаниями с верующими поделились представители компании «Золотой сундук» из Татарстана Марат Юсупов и Хасан Гатауллин. Эксперты рассказали об особенностях работы исламской финансовой модели и ее принципиальном отличии от современной либеральной экономики. Спикеры отметили, что отношение мусульман к бизнесу и в целом к деньгам формируется в первую очередь на духовных основах, поэтому верующие всегда соизмеряют возможность извлечения прибыли с довольством Всевышнего.

В ходе встречи собравшиеся узнали, в чем разница между халяльным и харамным лизингом, каковы способы беспроцентных займов, проблемы взыскания долгов по шариату, отношения кредиторов и должников, правила составления и соблюдения договоров и пр. Участники мероприятия проявляли живой интерес к затрагиваемым темам, задавая экспертам различные вопросы.

Исламские финансы все активнее внедряются в практическую экономику России, что требует от последователей Ислама повышения уровня знаний в этой сфере. В связи с этим в ближайшее время планируется повторить встречу с гостями из Татарстана. Об этом информирует пресс-служба ДУМСО.

Подготовила Наталья Мерайеф