Еще пятеро саратовцев погибли на фронтах СВО

При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погибли пятеро военнослужащих из Саратовской области.

О гибели Алексея Мелешко сообщила администрация Федоровского района. В Ершовском районе пройдут похороны Николая Шевчука, а в Пугачевском районе — прощание с Александром Кудрявцевым. Энгельсский район потерял двоих военнослужащих — Евгения Трофимова и Романа Крючкова.

Губернатор Саратовской области и руководители муниципалитетов выразили соболезнования семьям погибших военнослужащих.

СВО длится с февраля 2022 года. Число погибших российских военных не уточняется.

Ольга Сергеева