Саратовцам рассказали о льготах при поступлении в вузы для участников СВО и их детей

Участники специальной военной операции и их дети имеют право на льготное поступление в вузы и колледжи.

В учебных заведениях для этой категории предусмотрена отдельная квота, которая составляет не менее 10% от общего числа бюджетных мест.

Право на приоритетное зачисление распространяется на несколько категорий граждан: Героев России, бойцов, награждённых тремя орденами Мужества, непосредственных участников СВО, а также детей участников СВО и ветеранов боевых действий.

Для получения консультаций по вопросам образования действует специальная горячая линия: 8 (8452) 49-19-54. Полный список учебных заведений, участвующих в программе, можно найти в официальных источниках.

Алиса Эай