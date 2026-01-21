В Саратове значительно выросли объемы швейного производства

Саратовское предприятие «БТК групп» сообщило о рекордном росте выпускаемой продукции в 2025 году.

Компания отгрузила почти миллион единиц товаров: это в 17 раз больше, чем годом ранее.

Такой скачок стал результатом масштабной модернизации с внедрением автоматизированных раскройных комплексов.

Предприятие, которое является одним из крупнейших в лёгкой промышленности ПФО, обеспечивает около 2000 рабочих мест со средней зарплатой порядка 80 тысяч рублей. Руководство заявило о готовности создать ещё более 1200 новых мест для сотрудников.

Успехи предприятия оценили заместитель председателя правительства — министр промышленности и энергетики области Михаил Торгашин и финалист проекта «Наши Герои» Алексей Забелкин, отметившие высокий уровень оснащения и настрой на развитие.

Ольга Сергеева