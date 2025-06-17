Саратовцам рассказали о маршруте поезда здоровья

От

Летом в Саратовской области активно продолжает работу «Поезд здоровья».

Александрово-Гайский – 18 июня с 10.00 до 13.00

с. Александров Гай, Мирный проезд, д. 4

(территория больницы)

ЗАТО «Светлый» — 18 июня с 09.00 до 15:00

п. Светлый, ул. Коваленко, д. 16

(территория больницы)

Дергачевский – 19 июня с 10.00 до 15.00

р.п. Дергачи,

ул.Территория Райбольницы, зд. 1

(территория больницы)

Романовский – 19 июня с 09.00 до 14.00

ФАП Б.Карай, с. Б.Карай, ул. Ленина, д.36 б

(территория ФАПа)

Воскресенский – 20 июня с 09.00 до 14.00

с. Воскресенское, ул. Зеленая, д.30

(территория больницы)

Турковский – 25 июня с 10.00 до 14.00

ФАП Перевесинка, с. Перевесинка, ул. Центральная, д. 1А

(территория ФАПа)

Питерский– 26 июня с 10.00 до 14.00

с. Питерка, ул. Колхозная, д. 29 Б

(территория поликлиники)

Лысогорский – 27 июня с 10.00 до 14.00

с. Ш.Карамыш, ул. Садовая, д. 48

(территория врачебной амбулатории)