Саратовцам рассказали о маршруте поезда здоровья

Летом в Саратовской области активно продолжает работу «Поезд здоровья».
Александрово-Гайский – 18 июня с 10.00 до 13.00
с. Александров Гай, Мирный проезд, д. 4
(территория больницы)
ЗАТО «Светлый» — 18 июня с 09.00 до 15:00
п. Светлый, ул. Коваленко, д. 16
(территория больницы)
Дергачевский – 19 июня с 10.00 до 15.00
р.п. Дергачи,
ул.Территория Райбольницы, зд. 1
(территория больницы)
Романовский – 19 июня с 09.00 до 14.00
ФАП Б.Карай, с. Б.Карай, ул. Ленина, д.36 б
(территория ФАПа)
Воскресенский – 20 июня с 09.00 до 14.00
с. Воскресенское, ул. Зеленая, д.30
(территория больницы)
Турковский – 25 июня с 10.00 до 14.00
ФАП Перевесинка, с. Перевесинка, ул. Центральная, д. 1А
(территория ФАПа)
Питерский– 26 июня с 10.00 до 14.00
с. Питерка, ул. Колхозная, д. 29 Б
(территория поликлиники)
Лысогорский – 27 июня с 10.00 до 14.00
с. Ш.Карамыш, ул. Садовая, д. 48
(территория врачебной амбулатории)