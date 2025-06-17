Еще 7 пляжей Саратовской области получили разрешение на работу

Ещё 7 пляжей получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения от Роспотребнадзора. Об этом сообщает Юрий Юрин.

Среди них:

-городской пляж левого берега 1-го микрорайона г. Балаково

-городской пляж правого берега 1-го микрорайона г. Балаково

-городской пляж 7-го микрорайона г. Балаково

-пляж в МАУ ДОЦ «Ласточка» (Балаковский район)

-пляж в МАУ ДОЦ «Салют» (Балаковский район)

-городской пляж г. Вольска

-муниципальный пляж Советского района

Таким образом, всего на данный момент на территории нашего региона насчитывается 27 пляжей:

16 муниципальных, 7 – на территории детских оздоровительных учреждений, 4 – на территории туристических объектов области.