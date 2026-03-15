Саратовцам рассказали о новом размере пенсий с учетом социальной доплаты

В Соцфонде разъяснили, как будут начисляться минимальные пенсии в 2026 году.

Саратовское отделение Социального фонда России разъяснило порядок выплат неработающим пенсионерам в 2026 году. Согласно закону, общая сумма материального обеспечения граждан не может быть ниже прожиточного минимума. Если начисленная пенсия не дотягивает до этого уровня, Соцфонд автоматически назначает социальную доплату.

Размер выплат зависит от соотношения федерального и регионального стандартов. Если прожиточный минимум в субъекте ниже общероссийского (16 288 рублей), пенсионер получит доплату до федерального уровня.

В регионах, где местный минимум выше, надбавка рассчитывается исходя из него. Такой подход позволяет учитывать реальную стоимость жизни в каждом конкретном регионе.

Важно, что процесс полностью автоматизирован и не требует личного участия пенсионеров. Специалисты фонда самостоятельно отслеживают доходы граждан и назначают надбавку сразу после возникновения права на нее — без заявлений, справок и визитов в ведомства.

Ольга Сергеева