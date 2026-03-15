На фронтах СВО трагически погибли еще военные из 4 разных районов Саратовской области

Ещё четверо бойцов из Саратовской области погибли при исполнении воинского долга.

Трагические вести пришли сразу в несколько районов Саратовской области. Стало известно о гибели четверых военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции.

По информации, опубликованной администрациями муниципальных образований 14 марта, свои жизни за Родину отдали уроженцы Балашовского, Аркадакского, Балаковского и Калининского районов.Скорбный список пополнили имена:

· Владимир Склемин (Балашовский район);

· Константин Махалин (Аркадакский район);

· Леонид Федоров (город Балаково);

· Максим Сарсендбаев (Калининский район).

Губернатор Саратовской области выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших героев. Главы муниципалитетов также обратились к землякам с словами поддержки, отметив мужество и отвагу, которые проявили бойцы при выполнении поставленных.

Списки с погибшими земляками обновляются каждый день, но общее число павших на фронте не разглашается.

Ольга Сергеева