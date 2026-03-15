На фронтах СВО трагически погибли еще военные из 4 разных районов Саратовской области

Ещё четверо бойцов из Саратовской области погибли при исполнении воинского долга.
Трагические вести пришли сразу в несколько районов Саратовской области. Стало известно о гибели четверых военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции.
По информации, опубликованной администрациями муниципальных образований 14 марта, свои жизни за Родину отдали уроженцы Балашовского, Аркадакского, Балаковского и Калининского районов.Скорбный список пополнили имена:
· Владимир Склемин (Балашовский район);
· Константин Махалин (Аркадакский район);
· Леонид Федоров (город Балаково);
· Максим Сарсендбаев (Калининский район).
Губернатор Саратовской области выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших героев. Главы муниципалитетов также обратились к землякам с словами поддержки, отметив мужество и отвагу, которые проявили бойцы при выполнении поставленных.
Списки с погибшими земляками обновляются каждый день, но общее число павших на фронте не разглашается.
Ольга Сергеева