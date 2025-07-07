Саратовцам рассказали о нюансах соцконтракта

Что нужно знать о соцконтракте — напомнили Госуслуги.

Социальный контракт — это договор между малоимущим гражданином и органом соцзащиты. Он позволяет получить целевую помощь или выплаты.

Подходит даже работающим

Но среднедушевой доход всех членов семьи по независящим от них причинам не должен превышать региональный прожиточный минимум.

Можно оформить с единым пособием

Но раньше оно учитывалось при оценке нуждаемости, а теперь — нет.

Влияют только доходы супруга и детей

Если дети учатся очно — до 23 лет, если нет — до 18 лет. Доходы других родственников не учитываются даже при совместном проживании.

Среднедушевой доход рассчитывается за 3 месяца

За период, предшествующий месяцу до месяца обращения. Например, при подаче заявления, в августе учитывается доход за апрель, май и июнь.

При соблюдении условий выделенные суммы возвращать не нужно

Это безвозмездная целевая помощь в трудной жизненной ситуации или для увеличения дохода.

Можно получать ежемесячные выплаты

До 6 месяцев — в трудной жизненной ситуации, и до 9 месяцев — на время поиска работы.

Может заключить семья или одинокий гражданин

Преимущество — у семей с детьми. Но обратиться за господдержкой можно даже без супруга и детей. Важен статус малоимущих.

О расходах на бизнес нужно отчитаться

Средства соцконтракта можно направить на аренду помещения, закупку материалов, покупку оборудования. Расходование средств контролируется органами соцзащиты.

Для соцконтракта на поиск работы нужно встать на учет в центре занятости

Можно получать выплаты до 9 месяцев и пройти обучение стоимостью до 30 000 ₽.

Подать заявление на соцконтракт можно на Госуслугах.

Как показывает практика, в Саратовской области лимит средств на соцконтракт заканчивается уже в январе: так много желающих, но бюджета на всех не хватает.