В Саратове Волгу начали чистить от водорослей в июле

Начались работы по очистке акватории Волги у Саратова от избыточной растительности.

Как сообщили в муниципальном учреждении «Садово-парковое», первые мероприятия проводятся в акватории у «Пляжа покорителей Волги» на Новой набережной. К работам приступили после снятия ограничений, связанных с периодом нереста рыбы.

Специалисты осуществляют выемку водорослей из реки с последующим вывозом собранной биомассы. В учреждении подчеркнули, что очистные мероприятия будут продолжены на других участках городской акватории.

Отметим, что подобные работы проводятся ежегодно в рамках мероприятий по благоустройству прибрежных территорий и поддержанию экологического баланса водоема после снятия нерестового запрета.