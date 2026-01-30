Саратовцам рассказали о повышении пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет с 1 февраля

С 1 февраля 2026 года в России увеличиваются минимальный и максимальный размеры ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Максимальная сумма выплаты теперь составляет 83 021,18 рубля, а минимальная — 10 669,64 рубля в месяц. Как и прежде, пособие рассчитывается как 40% от среднего заработка родителя за два предыдущих года, но укладывается в установленные законом границы.

Право на выплату имеет не только мать, но и отец, бабушка, дедушка или другой родственник, фактически осуществляющий уход за ребенком. При этом пособие сохраняется, даже если родитель выходит на работу на неполный день, удалённо или к другому работодателю.

Уточнить информацию можно по телефону единого контакт-центра Социального фонда России по Саратовской области: 8-800-100-00-01.

Ольга Сергеева