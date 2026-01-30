Суд аннулировал лицензию управляющей компании «Сфера» за нарушения

Арбитражный суд Саратовской области аннулировал лицензию управляющей компании «Сфера».

Иск был подан региональной Госжилинспекцией.

Решение было вынесено 19 января и пока не вступило в законную силу. Ранее ГЖИ уже исключила из реестра все многоквартирные дома, находившиеся в управлении этой компании.

По открытым данным, «Сфера» обслуживала более 70 домов в микрорайоне Юбилейный (Волжский район). В настоящее время компания проходит процедуру банкротства.

Ранее депутат Госдумы Николай Панков обращался в надзорные органы из-за многочисленных жалоб жителей на работу УК «Сфера».

Ольга Сергеева