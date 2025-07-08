Саратовцам рассказали о самых дефицитных профессиях летом

Аналитики hh.ru выявили острый кадровый дефицит в розничной торговле региона — на 1 вакансию приходится всего 1,8 резюме при норме 4-7,9.

Средняя зарплата в этом секторе осталась на уровне 42,5 тыс. руб.

В медицине ситуация чуть лучше (3 резюме на место), но зарплаты снизились на 3% (до 58,2 тыс. руб.). Производственная сфера демонстрирует рост окладов (+4,8%, до 78,3 тыс. руб.) при 3,8 резюме на вакансию.

В продажах конкуренция минимальна (4 резюме на место), но компании продолжают испытывать сложности с подбором персонала. Средний доход в этом секторе — 55,1 тыс. руб.