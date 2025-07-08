Андрей Воробьев: В ГД началась новая пленарная неделя

После работы в регионах началась новая пленарная неделя в Госдуме. Запланировано три пленарных заседания.

Повестка весьма обширная.

Сегодня, в частности, рассмотрим вопрос об утверждении министра транспорта РФ, из первого чтения – проект закона, которым дополняются основания для прекращения российского гражданства мигрантов.

Завтра, в среду, рассмотрим вопросы об исполнении федерального бюджета и бюджетов внебюджетных фондов за 2024 год.

Из вопросов второго чтения, запланированных на эту неделю, выделю:

— о предоставлении вдовам участников СВО пользоваться до вступления в наследство автомобилями погибших супругов;

— об исключении периодов военной службы из срока действия результатов ЕГЭ;

— об увеличении студенткам пособия по беременности и родам;

— об обеспечении качественной мобильной связью на автомобильных дорогах.

Начало пленарных заседаний, традиционно, в 12.15 по Мск.