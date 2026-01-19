Саратовцам рассказали о сроках запуска трамвая «тройки»

Во время рабочей поездки в Саратов Вячеслав Володин провел совещание по продолжению реализации проекта скоростного трамвая в Саратове.

О сроках сдачи трамвайного маршрута №3, закупке 16 новых «Витязей», расчистке путей зимой, ремонте трамваев сообщает ТГ-канал «Володин Саратов».

О реконструкции трамвая № 3 известно следующее:

— Первый этап реконструкции маршрута № 3 – участок от 6-й дачной до Кировского трамвайного депо. В марте 2026 года – ЗАПУСК ДВИЖЕНИЯ.

— Второй этап реконструкции маршрута № 3 – участок от Кировского трамвайного депо до Детского парка (включая обводной путь через Мирный переулок с разворотными кольцами). В октябре 2026 года – ЗАПУСК ДВИЖЕНИЯ.

— Ответственные за реализацию проекта заверили, что работы идут по графику, сроки будут соблюдены.

— Напомним, в конце 2025 года было запущено рабочее движение по путепроводу на Стрелке в рамках проводимой реконструкции.

— Ранее благодаря поддержке Вячеслава Володина было найдено решение на закупку 16 новых трамваев «Витязь-М» на маршрут № 3. Трамваи с завода-изготовителя будут поставлять в Саратов в феврале – марте этого года.

— Также был поднят вопрос уборки трамвайных путей от снега. Местные власти доложили, что техника, необходимая для расчистки, приобретена и находится в СГЭТ.

Вячеслав Володин призвал губернатора и мэра Саратова навести порядок в ситуации с трамваями, которые попали в аварию и сейчас стоят в депо.

