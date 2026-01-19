Тематические поезда на ПривЖД перевезли около 22 тысяч пассажиров в 2025 году

В 2025 году около 22 тысяч пассажиров совершили путешествия в тематических поездах и стали участниками различных туристских проектов, организованных Приволжским филиалом АО «ФПК».

В частности, около 7 тысяч пассажиров отправились в путешествие из Саратова.

Наиболее востребованными были туры в Казань, Свияжск и Йошкар-Олу, а также поездки в рамках межрегионального туристско-образовательного проекта «Уроки истории: Нижний Новгород – Волгоград».

В рамках тура Саратов – Нижний Новгород «По следам русской истории» туристы посетили Нижегородский Кремль и пешеходную Большую Покровскую улицу. В Дагестане участники тура «В край гор и легенд» совершили поездку на катерах в Сулакском каньоне, побывали на обзорной экскурсии по Дербенту, посетили экраноплан «Лунь», провели день в горах и увидели бархан Сары-Кум. Кроме того, саратовцы совершили путешествие в Великий Устюг, где посетили сказочную Вотчину и увидели настоящего Деда Мороза.

В этом году планируются поездки в Волгоград, Казань, Йошкар-Олу, Свияжск, Санкт-Петербург, Тулу, Нижний Новгород и Дагестан.