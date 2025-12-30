Саратовцам рассказали о сюрпризах погоды на январские праздники

С 3 января в регионе начнётся постепенное потепление до слабоположительных температур.

Об этом сообщили в Саратовском Гидрометцентре.

Начало года принесёт жителям области переменчивую погоду. 1 января местами пройдёт слабый снег, а 2 января антициклон принесёт малооблачную погоду без осадков.

В выходные, с 3 января, влияние североатлантического циклона приведёт к осадкам — снегу, мокрому снегу и дождю со снегом. Ожидаются туман, метель, гололедица и изморозь. Ветер усилится до 15–18 м/с, особенно в дни прохождения фронтов.

В новогоднюю ночь и первые дни января будет морозно: ночью до -22°С в области и до -13°С в Саратове, днём — до -7°С. Потепление начнётся 3 января: днём температура станет слабоположительной, ночью — слабоотрицательной. Неделя с 5 января будет сопровождаться смешанными осадками, туманом и гололедицей.

Такая погода продержится до Рождества, после чего начнётся постепенное похолодание с переходом осадков в снег. Атмосферное давление останется в пределах нормы.

Ольга Сергеева