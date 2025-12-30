Президент Путин присвоил звания шести саратовским медикам и работникам культуры

От

Президент России Владимир Путин подписал указ о государственных наградах.

Среди награждённых — жители Саратовской области.

За заслуги в сфере здравоохранения почётное звание «Заслуженный врач РФ» присвоено:

Михаилу Седову — заведующему подстанцией Саратовской областной станции скорой помощи;

Михаилу Чибрикову — главному врачу Саратовской стоматологической поликлиники № 2.

«Заслуженным работником здравоохранения РФ» стала Светлана Кудрявцева, главная медсестра областного кожно-венерологического диспансера.

В сфере культуры «Заслуженным артистом РФ» стал Александр Павлов, артист Драматического театра города Вольска.

Звания «Заслуженный работник культуры РФ» удостоены:

Валерий Марчук — преподаватель Детской музыкальной школы духовых и ударных инструментов им. А.Д. Селянина в Саратове;

Сергей Рублев — заведующий сектором инструментальной музыки Областного центра народного творчества им. Л.А. Руслановой.

Ольга Сергеева