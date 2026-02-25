Саратовцам рассказали об эскроу-счетах при строительстве дома

Эскроу-счета защищают средства заказчика при строительстве частного дома.

Это специальный счет в банке, где деньги хранятся до окончания работ — ни заказчик, ни подрядчик не могут использовать их раньше времени.

Механизм работает по федеральному проекту «Жилье» (нацпроект «Инфраструктура для жизни»). Заказчик заключает договор с подрядчиком (проверенного можно найти на строим.дом.рф), банк открывает счет эскроу, на котором сумма замораживается. Подрядчик строит за свой счет или с помощью банка. После завершения строительства счет раскрывается, и деньги поступают исполнителю.

Об этом рассказали в министерстве строительства и ЖКХ области.

Ольга Сергеева