Калинин принял участие в мероприятии ко Дню защитника Отечества

Депутат Саратовской областной Думы (фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ), ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин, в качестве почетного гостя принял участие в торжественной церемонии награждения активистов волонтёрского движения, которая состоялась 24 февраля на площадке Центра детского творчества Ленинского района города Саратова.

Организатором мероприятия стала Саратовская казачья община имени Ермака Тимофеевича Всевеликого войска Донского во главе с атаманом, ветераном боевых действий Александром Хализовым. Открыл мероприятие приветствием Вячеслав Калинин.

Парламентарий отметил важность большой волонтёрской работы, которую ведут казаки общины и жители Саратовской области.

«Волонтёры оказывают значительную помощь участникам спецоперации, обеспечивая моральную поддержку, укрепление боевого духа бойцов. Они отправляют на фронт гуманитарный груз – продукты питания, медикаменты, средства гигиены, плетут сети. Благодарю Александра Владимировича и всех волонтёров за бескорыстный труд на благо Отечества», — подчеркнул Вячеслав Калинин.

В ходе мероприятия депутат вручил благодарности за активную гражданскую позицию, личный вклад в волонтёрскую работу по поддержке участников СВО главе КФХ «Балабанов» Аткарского района Юрию Балабанову, заместителям главы Аткарского района Ларисе Шерешиловой и Константину Егорову.В продолжение церемонии награждения атаман Саратовской казачьей общины Александр Хализов вручил казакам и волонтёрам региона медали и почётные грамоты, поблагодарив каждого за активную работу по поддержке земляков, выполняющих боевые задачи в зоне проведения СВО.Завершилось мероприятие концертом, в котором приняли участие танцевальные и вокальные коллективы Центра детского творчества.