Саратовцам рассказали об ужесточении правил денежных переводов с 1 апреля

С 1 апреля в России меняются правила заполнения платежных документов.

В России вступают в силу новые правила оформления денежных переводов. Как сообщает портал «Объясняем.рф» со ссылкой на Минфин, изменения не затронут привычные переводы между физическими лицами — они будут осуществляться в прежнем порядке.

Нововведения коснутся платежей, направляемых на уплату налогов, штрафов и сборов в бюджет, на казначейские счета, а также оплату выполненных работ и услуг, оказываемых автономными учреждениями.

Основное изменение связано с заполнением реквизитов. В поле «Плательщик» физические лица отныне обязаны указывать полностью фамилию, имя и отчество. Для индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и глав крестьянско-фермерских хозяйств вводится дополнительное требование — указывать свой статус в скобках.

Кроме того, появится новая графа «Фактический плательщик». Она заполняется в случаях, когда перевод осуществляет не сам плательщик, а его представитель (например, бухгалтер по доверенности). В этом поле потребуется указать ИНН, КПП и полные ФИО лица, за которого вносится плата.

В Министерстве финансов пояснили, что новые правила направлены на совершенствование национальной платежной системы и приведение ее к международным стандартам.

