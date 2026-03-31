В Саратове минимум работодателей предпочитает некурящих соискателей

Курящим соискателям в Саратове отказывают лишь в каждой седьмой компании — исследование SuperJob.

Кадровые службы Саратова оценили, насколько наличие вредной привычки влияет на трудоустройство. Как показал опрос SuperJob, лишь 14% работодателей (каждая седьмая компания) при прочих равных условиях отдадут предпочтение некурящему кандидату.

Более половины опрошенных — 54% — заявили, что вовсе не обращают внимания на то, курит соискатель или нет. Еще 31% фиксируют эту информацию, но не считают ее недостатком.

Хотя прямой отказ из-за курения противоречит трудовому законодательству и расценивается как дискриминация, в ряде профессий некурящие сотрудники все же имеют негласное преимущество. В зоне особого внимания — медики, косметологи, педагоги и воспитатели. Также строже подходят к отбору продавцов-консультантов, офисных сотрудников и рабочих, чья деятельность связана с интенсивным общением или требует высокого качества работы.

Исследователи обнаружили любопытную закономерность: в компаниях, где руководитель сам курит, некурящих кандидатов выбирают реже — 11% против 16% в организациях с некурящим топ-менеджментом.

Эксперты связывают лояльное отношение к привычке с кадровым голодом. В условиях дефицита специалистов работодатели все чаще готовы закрывать глаза на личные особенности, сосредотачиваясь на профессиональных компетенциях, ответственности и командных качествах соискателей.

