Саратовцам рассказали, почему собаки ходят за владельцами по пятам

Связь человека и собаки одна из самых сильных, сравнимая лишь с родительскими взаимоотношениями.

Питомцы готовы всюду следовать за своим хозяином, они не бросят его в самую сложную минуту.

Но бывает и такое, что животные начинают буквально следовать за человеком, не давая ему никакого личного пространства. Такое поведение уже не норма, и очень важно его вовремя корректировать, — отметили в Российской кинологической федерации.

«Такая гиперпривязанность допустима, пока собака еще щенок, но во взрослом состоянии питомец должен уметь оставаться и даже отдыхать какое-то время в одиночестве. Если он постоянно следует за человеком, это вредно для него самого питомец находится в постоянном напряжении, может возникнуть бессонница, развивается хронический стресс», — предупреждает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

В каких случаях такое поведение допускается?

Если у вас в доме щенок, то ожидаемо, что он постоянно может следовать за вами по пятам. Он формирует новую привязанность, исследует мир, который кажется ему пока непривычным. А человек выступает его проводником и защитником.

Также, если вы взяли собаку из приюта, первое время у нее может наблюдаться подобное поведение, но не всегда. Иногда питомцы, напротив, забиваются в угол. Другие боятся, что снова окажутся без хозяина и не упускают его из виду.

И, конечно, собака может следовать за вами в незнакомой местности, в лесу, на охоте, на рыбалке просто из-за инстинктов: она контролирует ситуацию и готова защитить вас в Основная деструктивная причина, когда собака не отстает от человека ни на минуту это страх, стресс. А также недостаток внимания и активности. В более редких случаях проблемы со здоровьем. Единичное проявление такого поведения допускается, но если оно становится повседневностью это вредно для самой же собаки.

С чего начать корректировать поведение?

Первое, с чего важно начать устранять причины страхов это грамотная социализация, которая начинается еще в раннем возрасте. Щенок должен в обязательном порядке вовремя начинать знакомиться с окружающим миром, новыми людьми, другими собаками, но погружение не должно быть резким. Также всегда необходимо связывать его сположительными эмоциями. Если собака проявляет интерес к новому предмету, чужому питомцу это уже успех. Поощряйте смелость, и пореже жалейте питомца так вы только закрепляете его страхи.

Дополнительные меры

Конечно, одной только социализацией не обойтись. Очень важно понять, нет ли у собаки триггеров в доме. Установлен ли понятный и четкий распорядок дня, не прощаетесь ли вы слезливо, когда уходите из квартиры даже на 5 минут? Не ругаете ли вы питомца, последовательны ли вы в дрессировке? Хватает ли ему как физической, так и умственной нагрузки? Обычно все эти моменты намного проще выявить со стороны, именно поэтому люди прибегают к помощи профессионального кинолога.

Безопасное место

Не менее важный момент с первых дней появления собаки в доме организовать ей спальное место, где она будет отдыхать и чувствовать себя в безопасности. Если этого убежища нет, либо оно появляется хаотично, питомцу негде уединиться, спрятаться.

Поэтому он всегда будет ходить за вами по пятам.

Подводя итог, гиперпривязанность не является нормой у собак, а в ее основе обычно несколько факторов. Очень часто именно ошибки хозяина приводят к подобному поведению питомца. Важно начать корректировать проблему как можно раньше, потому что сформировать новые привычки у взрослой или пожилой собаки намного сложнее. Но это возможно, если действовать последовательно.

Подготовила Ольга Сергеева