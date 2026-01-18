Три человека пострадали в аварии с фурой на окраине Саратова

В пригороде Саратова 17 января произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с тремя пострадавшими.

Об этом информирует пресс-служба городского управления ГАИ.

Авария зарегистрирована около 17:00 на Саратовской кольцевой автомобильной дороге в районе села Пристанное. По предварительным данным, столкнулись автомобиль «Лада Приора» и грузовик MAN. После столкновения легковая машина врезалась в металлический отбойник.

Травмы различной степени тяжести получили три пассажира «Лады Приоры». Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи. Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.

Ольга Сергеева