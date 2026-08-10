Саратовцам рассказали про новую мошенническую схему с голосованием за капремонт

Саратовец лишился 1,3 миллиона рублей, пытаясь проголосовать за капремонт.

2-летний житель областного центра стал жертвой мошенников. 17 июля его добавили в групповой чат, где предлагали проголосовать за капитальный ремонт дома. Для участия требовалось ввести пин-код из сообщения.

После отправки кода мужчине сообщили о взломе страницы на Госуслугах и дали номер «специалиста» Росфинмониторинга. Лжеспециалист убедил саратовца сменить телефон и SIM-карту, а затем — обналичить вклад и перевести 1 289 000 рублей на «запасной» счёт через банкомат в гипермаркете. Попытку похитить ещё один вклад заблокировал банк.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Полиция напоминает: не существует «безопасных» счетов, будьте бдительны при общении с незнакомцами.

Ольга Сергеева