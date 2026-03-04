Саратовцам разъяснили порядок действий для перерасчета начислений за отопление

Горожан призвали проверять квитанции за отопление: комитет по ЖКХ запустил мониторинг платежей.

В администрации Саратова фиксируют рост обращений от населения, связанных с начислениями за тепло. Как пояснили в профильном комитете, ситуация обострилась после январских изменений: повышение ставки НДС до 22% и индексация тарифов на тепловую энергию на 1,7% неизбежно отразились на итоговых суммах в платежках.

Ведомство организовало ежедневный контроль за корректностью расчетов. Если в ходе разбирательства подтверждается, что цифры выставлены неверно, жителям делают перерасчет. Однако запустить механизм проверки может только сам собственник — для этого нужно подать официальное заявление.

Специалисты комитета подчеркивают: именно письменное обращение становится отправной точкой для анализа начислений. По каждой заявке проводится детальная проверка, выявляются возможные нарушения и назначаются меры реагирования.

Чтобы заявление приняли к рассмотрению, к нему необходимо приложить:

копии квитанций за ЖКУ;

копию паспорта;

согласие на обработку персональных данных.

Подать документы можно двумя путями: принести лично по адресу: улица Горького, 48, либо отправить в электронном формате через систему ГИС ЖКХ.

Информация предоставлена пресс-службой городского комитета по ЖКХ.

Ольга Сергеева