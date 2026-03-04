В Саратове «пропали» реагенты для борьбы с гололедом на 100 млн

Аудиторы нашли груды неиспользованных реагентов под открытым небом в Саратове.

Специалисты Счетной палаты Саратовской области выявили нарушения при использовании противогололедных материалов, закупленных для нужд города. Соответствующие данные были представлены в докладе перед депутатами регионального парламента.

Согласно материалам проверки, в 2024 году городской бюджет получил из областной казны целевые 100 миллионов рублей на приобретение реагентов для зимней обработки дорог. Однако, как выяснили контролеры, значительная часть закупленного объема так и не была применена по назначению.

К 1 марта 2025 года на складах муниципальных учреждений оставалось более 1,4 тысячи тонн вещества — это свыше трети от общего объема. При этом дорожные службы использовали всего 2 086 тонн. В Счетной палате отметили, что распределение реагентов по районам составило лишь четверть от реальной потребности.

Аудиторы также обратили внимание на нарушения технологии применения. Муниципальные предприятия сыпали реагент по усредненному нормативу — 50 граммов на квадратный метр, игнорируя погодные условия и рекомендации производителя, предписывающие учитывать температуру воздуха, вид осадков и состояние покрытия.

Особое возмущение проверяющих вызвало отношение к хранению дорогостоящих материалов. Мешки с остатками реагента оказались брошены под открытым небом прямо на земле без какой-либо защиты от снега и дождя. В ведомстве подчеркивают, что подобная халатность могла привести к полной утрате свойств вещества и аннулированию гарантий завода-изготовителя.

Ольга Сергеева