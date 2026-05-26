Саратовцам с детьми-инвалидами оплатили 8 тысяч дополнительных выходных с начала 2026 года

С начала 2026 года региональное отделение СФР оплатило свыше 8 тысяч дополнительных выходных дней для родителей детей‑инвалидов.

Право на 48 дополнительных выходных в год имеют работающие родители, опекуны и попечители детей с инвалидностью. Если трудоустроены оба родителя, дни можно распределить между ними.

Выходные разрешается брать ежемесячно либо накопить до 24 дней подряд — например, чтобы съездить с ребёнком в санаторий или пройти курс реабилитации. Чтобы оформить дополнительные выходные, нужно согласовать их с работодателем и подать заявление с необходимыми документами. Оплата производится по среднему заработку.

Накопленные дни можно использовать только один раз в течение года. Компенсация за неиспользованные дни не предусмотрена, как и возможность получить их авансом. Информация предоставлена «МК в Саратове» со ссылкой на отделение СФР по Саратовской области.

Ольга Сергеева