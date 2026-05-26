Юный лицеист из Саратова получил медаль за сочинение о заводе САЗ

Ученик «Инженерного лицея» получил медаль за лучшее сочинение о Саратовском агрегатном заводе.

Арсений Матвеев, ученик «Инженерного лицея», стал обладателем медали за лучшее сочинение о Саратовском агрегатном заводе (САЗ). Награду лицеисту вручил главный инженер предприятия Олег Вайс, а передал её от лица руководства временный генеральный директор завода Анатолий Лазарев.

Конкурс сочинений организовали после экскурсии для школьников в преддверии Дня Победы. Ребята побывали в производственных цехах и музее предприятия, а затем поделились впечатлениями в творческих работах.

Во время церемонии награждения Олег Вайс подчеркнул важность развития и популяризации инженерии в России. Он отметил, что музеи предприятий играют особую роль: они соединяют прошлые достижения с новыми, в том числе космическими, задачами.

Мероприятие показало, что школьники интересуются историей промышленности и инженерным делом. «Инженерный лицей» и САЗ планируют и дальше проводить совместные профориентационные мероприятия — возможно, кто‑то из нынешних учеников в будущем станет сотрудником завода.

Ольга Сергеева