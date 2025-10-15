Саратовцам с двумя детьми рассказали о новой семейной выплате

В 2026 году родители с двумя и более детьми впервые смогут оформить семейную налоговую выплату за 2025 год.

Это не вычет, а выплата из средств Социального фонда: она не связана с возвратом уплаченного налога и оформляется как пособие с учетом нуждаемости.

По предварительным оценкам ее получат более 7 млн родителей, — сообщили Госуслуги.

Кто имеет право на выплату

Родители, у которых:

— Двое или более детей до 18 лет или до 23 при очном обучении.

— Среднедушевой доход семьи за 2025 год — не более 1,5 прожиточного минимума (ПМ) на душу населения в регионе в 2025 году.

— Есть доход, облагаемый НДФЛ.

— Имущество в собственности — в пределах установленного перечня.

— Нет задолженности по алиментам.

Какой будет выплата

Сумма выплаты за 2025 год = НДФЛ по ставке 13% — НДФЛ по ставке 6%

Фактически выплата составит 7% от годового дохода. Например:

— при зарплате 30 000 ₽ — 25 200 ₽

— при зарплате 35 000 ₽ — 29 400 ₽

— при зарплате 40 000 ₽ — 33 600 ₽

— при зарплате 45 000 ₽ — 37 800 ₽

— при зарплате 50 000 ₽ — 42 000 ₽

Выплату можно оформить каждый родитель с учетом своего налогооблагаемого дохода. Самозанятые выплату не получают — они не платят НДФЛ.

Когда подавать заявление за 2025 год

С 1 июня по 1 октября 2026.

Форма будет на Госуслугах.

Подготовила Ольга Сергеева