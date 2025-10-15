Волонтерами завершены поиски пропавшего саратовца в черных кроксах

Пропавший саратовец найден живым.
66-летний Владимир Соловьев, находившийся в розыске с 28 сентября, обнаружен живым. Как сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», мужчина, нуждавшийся в медицинской помощи, был найден благодаря помощи неравнодушных граждан.
Ранее в социальных сетях распространялось описание внешности пропавшего: черная куртка, темно-синяя рубашка в клетку, серые брюки и черные кроксы. Подробности о том, где находился мужчина все это время, не разглашаются.
Поисковый отряд выражает благодарность всем, кто участвовал в установлении местонахождения саратовца.
Ольга Сергеева