Волонтерами завершены поиски пропавшего саратовца в черных кроксах

Пропавший саратовец найден живым.

66-летний Владимир Соловьев, находившийся в розыске с 28 сентября, обнаружен живым. Как сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», мужчина, нуждавшийся в медицинской помощи, был найден благодаря помощи неравнодушных граждан.

Ранее в социальных сетях распространялось описание внешности пропавшего: черная куртка, темно-синяя рубашка в клетку, серые брюки и черные кроксы. Подробности о том, где находился мужчина все это время, не разглашаются.

Поисковый отряд выражает благодарность всем, кто участвовал в установлении местонахождения саратовца.

Ольга Сергеева