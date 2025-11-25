Саратовцам с хроническими заболеваниями предоставляют бесплатно лекарства

В рамках губернаторской инициативы Романа Бусаргина в регионе действует программа, предоставляющая дорогостоящие препараты гражданам, страдающим хроническими заболеваниями.

Проект ориентирован в первую очередь на помощь онкологическим, эндокринологическим и ревматологическим больным.

За счет последовательного наращивания финансирования тысячи жителей области обеспечиваются жизненно важными лекарствами, что позволяет не только стабилизировать их здоровье, но и значительно улучшить уровень жизни. На сегодня право на получение бесплатных медикаментов, включая наиболее редкие и дорогие, имеют свыше 307 тысяч региональных льготников. Бюджетные ассигнования на эти цели из года в год растут, а также выделяются целевые средства для закупок по приоритетным нозологиям.

Как подчеркнул министр здравоохранения области Владимир Дудаков: «На реализацию региональных льгот в текущем году запланировано свыше 5 миллиардов рублей. Ключевыми группами являются пациенты с сердечно-сосудистыми патологиями, сахарным диабетом и онкологическими заболеваниями».

В настоящее время на фармацевтических складах создан неснижаемый запас лекарств на три месяца, а подготовка технических заданий для закупочных процедур следующего года начнется уже в декабре.

Ольга Сергеева