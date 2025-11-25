В Саратовской области выбрали лучших инвесторов года

Подведены итоги ежегодного регионального конкурса «Инвестор года».

Победителей и лауреатов наградил губернатор Роман Бусаргин. Торжественная церемония прошла сегодня в правительстве Саратовской области.

«В условиях, когда государство взяло четкий курс на развитие отечественных технологий и создание собственных производств, ваша роль становится поистине незаменимой. Вы не просто реализуете проекты — вы создаете основу для экономической независимости страны, обеспечиваете устойчивое развитие региона, открываете новые возможности для тысяч людей.

Именно ваш опыт, компетенции и энергия сегодня особенно востребованы. Вы активно участвуете в формировании новой экономической реальности, создаете производственные цепочки, развиваете технологии», — подчеркнул Роман Бусаргин.

В этом году было подано рекордное количество заявок: 78 предпринимателей представили свои успехи и достижения. В результате были выбраны победители и лауреаты по 10 номинациям. При выборе лучших учитывается не только объем инвестиций, но и создание рабочих мест, уровень заработной платы, участие в социальных программах.

Звание «Инвестор года» присвоено акционерному обществу «Металлургический завод Балаково».

В номинации «Инвестор года в сфере промышленного производства среди крупных организаций области» награжден Балаковский филиал акционерного общества «Апатит».

В номинации «Инвестор года в сфере промышленного производства среди организаций малого и среднего бизнеса» награждено общество с ограниченной ответственностью «Балтекс».

В номинации «Инвестор года в сфере сельскохозяйственного производства – сельскохозяйственные организации» награждено акционерное общество «Симоновская птицефабрика».

В номинации «Инвестор года в сфере общественного питания и торговли» награждено акционерное общество «Продторг».

В номинации «Инвестор года в социальной и туристической сфере» награжден Балаковский филиал акционерного общества «Апатит».

В номинации «Инвестор года в сфере транспортно-логистической инфраструктуры» награжден филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

В номинации «Инвестор года в сфере инновационной, технико-внедренческой и научно – исследовательской деятельности» награждено ООО «Термотехника Энгельс».

В номинации «Инвестор года в сфере ESG и создания объектов инфраструктуры» награждено публичное акционерное общество «МТС».

По итогам 9 месяцев текущего года было завершено 52 проекта, создано 2 164 рабочих места. Начата реализация 66 новых инвестиционных проектов на общую сумму 34 млрд рублей.

Подготовила Наталья Мерайеф